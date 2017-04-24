В Сбербанке объяснили, почему произошел масштабный сбой в системе расчетов

"В результате внедрения новых функциональных возможностей некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт Visa. Примерно к 6 часам утра московского времени обслуживание карт восстановлено в полном объеме. Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций", — цитирует ТАСС заявление кредитной организации.

Ранее клиенты банка жаловались на то, что не могут снять средства с карт в банкоматах или провести платежные операции с использованием Visa, пишет bfm.ru.

Клиенты с проблемами столкнулись в Алтайском крае, в Новосибирской области, Иркутской области, Амурской области и других регионах.