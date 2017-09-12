В Сбербанке произошел "технический овердрафт". Подробности

Многие клиенты запаниковали: овердрафт — это банковский кредит, и, по общепринятым на рынке правилам, он автоматически предоставляется, если собственных средств на карте (счете) не хватает для совершения операции. Владелец овердрафтной карты может невольно стать пользователем кредитных денег банка, а за них обычно приходится платить проценты.

Сбербанк пытается сбить панику заверениями, что буквально воспринимать написанное в онлайн-банке нельзя, что овердрафт для дебетовых карт по сути является фальшивым и связан с особенностями внутрибанковской технической системы. Но панику не удается остановить.

"Друзья! Если вы еще не в курсе, то обратите внимание! Сбербанк вчера совершил махинацию века, переведя все (?) дебетовые карты без согласия клиентов в статус овердрафтных. Это вы можете проверить в статусе карты в вашем онлайн банке.

Это значит, что теперь: 1. Вы можете уходить в минус, даже если у вас ноль на карте (штрафы и обслуживание карты все-таки будут списывать в минус.) 2. Моё любимое!!!!!: этот статус означает, что теперь на вашей карте не только ваши личные активы, но и активы банка. И тут происходит замечательное. Если вам на карту перевели энную сумму, вам пришло оповещение, и вы тут же сняли сумму или перевели на другой счёт, то с вас тоже спишут процент. Сотрудники банка объясняют это так: эта сумма только номинально поступила на ваш счёт, но до лицевого счёта ещё не дошла, поэтому эти деньги вы по сути „занимаете“ у банка, за что с вас тоже спишут процент при поступлении уже ваших денег на лицевой счёт. То есть, чтобы беспроцентно осуществлять операции, вы должны проверять, дошли ли деньги на ваш лицевой счёт и что это зафиксировано в расширенной выписке, и только после этого можете пользоваться уже своими деньгами, а не временным микрокредитом, который предоставляет банк, пока деньги „идут“" (орфография и пунктуация сохранены).

Это сообщение уже несколько дней курсирует в соцсетях и распространяется все сильнее, так как многие держатели карт Сбербанка из него узнают, что их дебетовая карта (часто это зарплатная карта) в онлайн-банке действительно значится как овердрафтная.

Судя по сообщениям в группе "Поясняй&Разъясняй" в соцсети "ВКонтакте",

метаморфозы с картами заметили даже подростки, уточняющие, что им пока вообще нельзя брать кредиты;

никаких уведомлений от банка о переводе карты в новый статус не поступало, что менять условия договора в одностороннем порядке банк не может, ведь это является нарушением, и интересуются, что делать дальше, так как платить за навязанный овердрафт они не хотят;

ответы Сбербанка почти во всех обсуждениях стандартные. "Никаких изменений в условиях обслуживания карт Сбербанк не производил.

Карты некоторых типов, действительно, считаются овердрафтными, поскольку к ним ранее было возможно подключение овердрафта в виде отдельной услуги, однако сейчас она не оказывается. В мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" тип карт указан правильно, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Статус карт с дебетовых на овердрафтные не изменялся, вероятно, некоторые пользователи "Сбербанк Онлайн" только сейчас обратили на это внимание", — официально заявили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка.

Если упростить этот и другие комментарии представителей Сбербанка, то речь идет исключительно о технических особенностях внутрибанковской системы. Для корректного проведения платежей по некоторым картам внутри банка должно быть указано, что это карта с нулевым овердрафтом, поэтому она и названа овердрафтной. В реальности же банк никакого кредита клиенту не предоставляет. Для подключения такой услуги надо писать заявление.

Овердрафт, который сейчас вызвал бурю обсуждений, является техническим. Сейчас в Сбербанке уже решают, как можно оперативно изменить название карт в системе, чтобы клиенты не переживали.

Вместе с тем заверения Сбербанка, что клиентам не о чем тревожиться, опровергаются данными некоторых пользователей, которые утверждают, что с августа им начали приходить сообщения от банка о списании платы за овердрафт. Суммы небольшие — в пределах 2-3 рублей. Через некоторое время банк возвращает эти деньги клиентам. Тем не менее появление таких списаний лишь усиливает тревогу владельцев карт.

В Сбербанке эти операции снова объясняют "техническим овердрафтом". Начальник процессингового центра банка для предпринимателей "Точка" Вадим Соколов не исключает, что Сбербанк готовится изменить правила обслуживания клиентов или ввести новую услугу. В любом случае настоящий овердрафт — это услуга, которая должна быть прописана в правилах как срочная, платная и возвратная, а клиент при ее подключении должен понимать, что он осознанно делает этот выбор.

Ситуацией с картами Сбербанка уже заинтересовались специалисты по защите прав потребителей.

Так, объединение "Общественная потребительская инициатива" заявило о многочисленных поступающих к ним сообщениях от клиентов банка. Они собираются проверить, действительно ли "овердрафтный тип карты не означает автоматического открытия кредита в Сбербанке", и что без согласия клиента это невозможно, пишет znak.com.

Ранее сообщалось, что банки обяжут напоминать клиентам о балансе после каждой операции с картой. Законопроект внесен в Госдуму.

Требование будет действовать как в отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и в отношении кредитных, но при условии наличия на них собственных средств клиента.

Идея ввести систему дополнительных оповещений появилась в рамках борьбы с закредитованностью населения, пишет "Коммерсантъ". По словам разработчика проекта, клиенты часто путают объем находящихся на счёте средств с кредитным лимитом.



Сами банкиры скептически отнеслись к предложению законодателей. Директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов "Ренессанс Кредит" Дмитрий Курганов заметил, что практика подключения к дебетовым картам овердрафта применяется широко, но банки, чтобы поддерживать лояльность клиента, по своей инициативе информируют заемщика о начале финансирования операций за счет овердрафта.

По словам зампреда правления Райффайзенбанка Андрея Степаненко, введение подобного информирования потребует доработки систем оповещения, что повлечет за собой временные и финансовые затраты.

Ощутимой пользы клиентам от этого не будет, поскольку "заемщики редко размещают свои средства на счете кредитных карт"