В селах Алтайского края появился доступ в интернет по радиотехнологии

Технология доступа в интернет по радиоканалу работает так. В населенном пункте устанавливается базовая станция, которую подключают к оптической линии связи. Станция обеспечивает "последнюю милю" доставки услуги до клиента. Это существенно уменьшает затраты оператора и дает возможность сделать рентабельный проект даже в селах, где нет многоквартирных домов.

Клиенту ставят абонентское устройство, которое через радиоканал подключают к комплексу. В отличие от сотовой связи, где абонент постоянно перемещается и переключается между базовыми станциями, здесь связь постоянная, поэтому ее качество лучше.

"Рапир Телеком", по данным altapress.ru, дочерняя компания "Милекома" — крупного магистрального оператора (сети построены от Москвы до Иркутской области, а также через границу с Казахстаном), головной офис которого находится в Барнауле. Председатель совета директоров "Милекома" Алексей Клушин в июне рассказал в интервью газете "Свободный курс" о том, что компания планирует реализовать в крае подобный проект. Он сообщил, что скорость доступа в интернет для клиента составит 10 Мбит/с. В "Рапир Телекоме" от каких-либо комментариев воздержались.

В Алтайкомсвязи рассказали, что на первом этапе услугой доступа в интернет могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Это подтверждается и в рекламе услуг "Рапир Телекома", размещенной на сайтах местных газет Поспелихинского, Кулундинского и Немецкого национального районов.

В ведомстве также отмечают, что до конца года, после первоначального возврата инвестиций, вложенных в проект, в районных центрах на льготных условиях за символическую плату или бесплатно подключат к интернету со скоростью 5-10 Мбит/с фельдшерско-акушерские пункты, музеи, библиотеки с полной технической поддержкой со стороны компании.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

В Алтайском крае кроме районных центров имеется значительное количество малых сел. В таких населенных пунктах отсутствует доступ к интернету. Оказание услуги доступа к интернету на скорости 5 – 10 Мбит/с поможет жителям малых сел в дальнейшем развитии, а также позволит получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Обеспечение доступом к интернету социально значимых объектов таких населенных пунктов станет решением задачи, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, что в последнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил до конца 2018 года подключить к высокоскоростному интернету все медицинские учреждения.

Владимир Путин,

президент РФ:

В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник. Хочу обратить на это внимание Министерства связи. Министр заверил нас, что эта задача абсолютно реалистична, выполнима. Я сейчас сказал об этом с трибуны, вся страна теперь будет за этим смотреть внимательно.

Беспроводной доступ в интернет в малых селах Алтайского края, помимо сотовых операторов, развивает также "Ростелеком". Он является исполнителем госпроекта устранения цифрового неравенства. Более чем в 80 селах региона установлены опоры с передатчиками Wi-Fi.

С 1 августа доступ в интернет через них будет предоставляться бесплатно. В компании отмечают, что "построенная в рамках проекта устранения цифрового неравенства инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет учреждений здравоохранения".

Цифра

877 фельдшерско-акушерских пунктов работает в Алтайском крае.