В сеть попали кадры избиения динамовскими фанатами спартаковских на стадионе в Химках

На видео, которое попало в интернет, видно, что упавших "красно-белых" бьют ногами.

"Спартак" лидировал до последних минут со счетом 2:1, но пропустил мяч в компенсированное время и матч закончился с ничейным результатом 2:2.

На агрессивное поведение болельщиков "Динамо" пожаловался и травмированный игрок "Спартака" Роман Зобнин, передает ТАСС. Он находился в ложе в качестве зрителя и чуть было не подвергся атаке динамовских фанатов.

Роман Зобнин,

полузащитник "Спартака":