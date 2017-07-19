В сеть попали кадры избиения динамовскими фанатами спартаковских на стадионе в Химках

18 июля на стадионе "Арена Химки" во время матча "Динамо"—"Спартак" произошла драка между фанатами обеих команд. На центральной трибуне группа болельщиков "Динамо" избивала трех спартаковских фанов.
На видео, которое попало в интернет, видно, что упавших "красно-белых" бьют ногами.
"Спартак" лидировал до последних минут со счетом 2:1, но пропустил мяч в компенсированное время и матч закончился с ничейным результатом 2:2.
На агрессивное поведение болельщиков "Динамо" пожаловался и травмированный игрок "Спартака" Роман Зобнин, передает ТАСС. Он находился в ложе в качестве зрителя и чуть было не подвергся атаке динамовских фанатов.
Роман Зобнин,
полузащитник "Спартака":
Пришел на матч, болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.