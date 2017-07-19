В сеть попали кадры избиения динамовскими фанатами спартаковских на стадионе в Химках

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18 июля на стадионе "Арена Химки" во время матча "Динамо"—"Спартак" произошла драка между фанатами обеих команд. На центральной трибуне группа болельщиков "Динамо" избивала трех спартаковских фанов.

Кулак, удар.
Кулак, удар. Фото: СС0.

На видео, которое попало в интернет, видно, что упавших "красно-белых" бьют ногами.

"Спартак" лидировал до последних минут со счетом 2:1, но пропустил мяч в компенсированное время и матч закончился с ничейным результатом 2:2.

На агрессивное поведение болельщиков "Динамо" пожаловался и травмированный игрок "Спартака" Роман Зобнин, передает ТАСС. Он находился в ложе в качестве зрителя и чуть было не подвергся атаке динамовских фанатов.

Роман Зобнин,
полузащитник "Спартака":

Пришел на матч, болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта.

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