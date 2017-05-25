В сети обсуждают фото дипломата, приехавшего на саммит ООН полуголым

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Сегодня, 20:10.
Политика

В сети появилась фотография, предположительно, посла Папуа Новой Гвинеи, который прибыл для участия в саммите ООН в Нью-Йорке в национальном костюме.

По Бийску бегал голый мужчина. 24 мая 2017 года.
По Бийску бегал голый мужчина. 24 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.

Пользователи Instagram оценили оригинальный наряд дипломата после того, как фотографию на своей странице разместил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

На снимке изображен мужчина, который сидит на официальном мероприятии в национальном костюме. При этом его наряд подразумевает только аксессуары — нет трусов и какой-либо другой одежды.

"Пишут, что на фото посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя, официальный костюм, очевидно, удобный", — написал Соловьев под фото.

Фотографию также оценили подписчики журналиста. "Зато человек открытый", — написал один из пользователей, комментируя наряд дипломата. "Зато не жарко", — подметил другой подписчик, пишет "Росбалт".

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