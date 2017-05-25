В сети обсуждают фото дипломата, приехавшего на саммит ООН полуголым

Пользователи Instagram оценили оригинальный наряд дипломата после того, как фотографию на своей странице разместил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

На снимке изображен мужчина, который сидит на официальном мероприятии в национальном костюме. При этом его наряд подразумевает только аксессуары — нет трусов и какой-либо другой одежды.

Пишут , что на фото посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя, официальный костюм , очевидно, удобный 😉 Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Май 23 2017 в 8:35 PDT

"Пишут, что на фото посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя, официальный костюм, очевидно, удобный", — написал Соловьев под фото.

Фотографию также оценили подписчики журналиста. "Зато человек открытый", — написал один из пользователей, комментируя наряд дипломата. "Зато не жарко", — подметил другой подписчик, пишет "Росбалт".