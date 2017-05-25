В сети обсуждают фото дипломата, приехавшего на саммит ООН полуголым

В сети появилась фотография, предположительно, посла Папуа Новой Гвинеи, который прибыл для участия в саммите ООН в Нью-Йорке в национальном костюме.
Пользователи Instagram оценили оригинальный наряд дипломата после того, как фотографию на своей странице разместил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
На снимке изображен мужчина, который сидит на официальном мероприятии в национальном костюме. При этом его наряд подразумевает только аксессуары — нет трусов и какой-либо другой одежды.
"Пишут, что на фото посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя, официальный костюм, очевидно, удобный", — написал Соловьев под фото.
Фотографию также оценили подписчики журналиста. "Зато человек открытый", — написал один из пользователей, комментируя наряд дипломата. "Зато не жарко", — подметил другой подписчик, пишет "Росбалт".
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