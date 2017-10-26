В сети опубликовали меню топ-менеджеров "Роснефти" для зимних совещаний

К примеру, в список включены королевские креветки в карамельном соусе, канапе с красной икрой, кюфта из баранины с йогуртово-мятным соусом, королевский окунь с грибным соусом, телятина, фаршированная белыми грибами, и профитроли с ветчинным муссом.

Блюда будут подавать на официальных приемах, совещаниях и конференциях. Цена одной из нескольких закупок по поставке еды составляет 4,5 млн рублей. Таким образом, стоимость одного обеда для сотрудника компании составит более трех тысяч рублей, пишет ura.ru.

Ранее дочерняя фирма ООО "РН-Аэрокрафт"компании "роснефть" собиралась купить для комплектации вертолета на Дальнем Востоке рюмки для водки по 11 тыс. рублей за штуку, салфетницы по 32 тыс. рублей за штуку, щипцы для сахара по 29 тыс. рублей, щипцы для льда по 36 тыс. рублей, пледы бежевого цвета по 124 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей, вилки по 11 тыс. рублей за штуку, ножи по 12 тыс. рублей, чайные ложечки по 14 тыс. рублей за штуку и другие предметы интерьера и декора.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире "Эха Москвы" рассказал, что закупка была отменена, потому что стороны не достигли результата во время переговоров по снижению цены. Он также сообщил, что отмена закупки не связана с публикацией документов о ней оппозиционером Алексеем Навальным. И заявил, что Навальный "жрет с полу и гадит в углу".