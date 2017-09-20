В сети появились снимки с юбилейной вечеринки Карелина в Горном Алтае

19 сентября свое 50-летие Александр Карелин отметил с друзьями на базе "Турсиб" в Чемальском районе Республики Алтай. На его вечеринку съехались и слетелись около 500 гостей со всей страны и из-за рубежа.
На празднике трехкратного олимпийского чемпиона, героя России и депутата-единоросса присутствовали знаменитые спортсмены, политики, другие vip-персоны. Судя по редким снимкам, которые просочились в соцсети, на празднике было большое застолье, выступали музыканты, в частности новосибирский оркестр "Рви меха", во время выступления которого юбиляр даже поиграл на балалайке.
У входа в шатер организовали различные аттракционы. Можно было сфотографироваться с огромной ростовой фигурой Александра Карелина и расписаться на снимке юбиляра. Гостям выдавали брелоки с надписью "Будьте счастливы. Все зависит от нас!" и аббревиатурой "АК".
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