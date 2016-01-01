В сети появилось новогоднее обращение президента Путина к россиянам

"2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед", - заявил Владимир Путин. "Главное - мы верим в себя, в свои силы, в свою страну", - подчеркнул он. "Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", - продолжил глава государства и поблагодарил всех "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".

"У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее", - сказал президент, пишет "РГ".

Глава государства вспомнил и тех, кто встречает праздник вдали от дома: обеспечивает безопасность России, работает на предприятиях, дежурит в больницах, ведет поезда и самолеты, и передал самые добрые пожелания тем, кто выполняет в новогоднюю ночь свой трудовой и ратный долг.

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее, - отметил Владимир Путин. - Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты". "Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", - сказал он.

Для этого "просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки", - пояснил президент. "Вот и весь секрет", - заключил он.

Последними праздник отметят в Калининградской области.