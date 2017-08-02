В сети появилось шокирующее видео с места перестрелки в Мособлсуде

На них видны лежащие на полу нейтрализованные злоумышленники и пострадавший сотрудник полиции. "Ты живой, нет?" — спрашивают мужчину очевидцы. "Колян, ты как? Покури. Сядь, посиди. Выдохни", — говорят ему коллеги. Они также интересуются состоянием обвиняемых: "А этот живой или мертвый?"

Перестрелка в Мособлсуде, как сообщили ранее в СКР, произошла во вторник 1 августа около 14.00. Когда двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на одного из них и начал его душить. Преступники завладели его оружием и взяли конвоиров в заложники, однако один из них успел вызвать сотрудников Росгвардии. На третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами, сообщает РИА Новости.

Позднее стали известны имена участников "банды GTA", напавших на конвоиров. По словам пресс-секретаря суда, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты, Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов — ранены. Еще четверо подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — находились в зале заседаний и не участвовали в нападении. Один из убитых был братом убитого при задержании в 2014 году основателя "банды GTA" Ибайдулло Субханова.

По данным МВД, один сотрудник Росгвардии был ранен и госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. Конвоиры, в том числе женщина, также получили телесные повреждения. По факту произошедшего руководство ГУ МВД по Московской области назначило служебную проверку. СКР в связи с инцидентом завел уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хищение оружия" и "покушение на побег из-под стражи", сообщает РБК.

Членов банды по инструкции должны были сопровождать 10 конвоиров. Регламент не предусматривает перевозку подсудимых в лифте, они также должны были перемещаться по суду раздельно.

Справка

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в ОПГ входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, члены банды совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, убив 17 человек и совершив покушения еще на двух.

На подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.