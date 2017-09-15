В сети появилось видео редких белых жирафов

Пара редких белых жирафов была замечена в Кении в округе Гарриса местной природоохранной организацией, сообщает Daily Mail.
"Они были настолько близки и очень спокойны. Мать продолжала шагать взад и вперед перед нами, при этом молодой жираф больше прятался за кустами", — рассказали эксперты по природоохране.
По словам специалистов, обнаруживших животных, жирафы страдают от генетического состояния, называемого лейцизмом, которое предотвращает пигментацию в клетках кожи и приводит к ее бледному белому цвету, пишет ren.tv.
Ранее в шведской провинции Вермланд на видео сняли редкого лося с белым окрасом - такая особенность связана с генетической мутацией, а не альбинизмом.
Факт
Первый отчет о существовании белых жирафов в дикой природе был сделан в январе 2016 года в национальном парке Тарангир в Танзании.
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