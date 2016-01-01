Опубликован спутниковый снимок места крушения Ту-154

Российский Институт космических исследований опубликовал снимок места крушения самолета Ту-154, снятый в Черном море с европейского спутника зондирования Земли Sentinel-1B, говорится на сайте ИКИ.
"Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", — сказано на сайте института.
Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега.
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