Опубликован спутниковый снимок места крушения Ту-154

"Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", — сказано на сайте института.

Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега.