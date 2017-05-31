В Севастополе по указу Порошенко заблокировали "ВКонтакте" и "Яндекс"

31 мая компания "Воля", которая обслуживает интернет-клиентов на территории Севастополя и Крыма, выполнила приказ украинского президента Петра Порошенко и заблокировала для своих пользователей доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и Mail.ru.
Как сообщают местные СМИ, тысячи горожан остались без электронной почты, контактов в социальных сетях и возможностей популярных ресурсов. Сама компания пока никак не прокомментировала свои действия.
В середине мая власти Украины решили заблокировать на территории страны социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках расширения антироссийских санкций. Также в черный список тогда попали "Яндекс" и сайты разработчиков антивирусов — "Лаборатории Касперского" и DrWeb, пишет ura.ru.
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