В Севастополе по указу Порошенко заблокировали "ВКонтакте" и "Яндекс"

Как сообщают местные СМИ, тысячи горожан остались без электронной почты, контактов в социальных сетях и возможностей популярных ресурсов. Сама компания пока никак не прокомментировала свои действия.

В середине мая власти Украины решили заблокировать на территории страны социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках расширения антироссийских санкций. Также в черный список тогда попали "Яндекс" и сайты разработчиков антивирусов — "Лаборатории Касперского" и DrWeb, пишет ura.ru.