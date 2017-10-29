В Северной Корее отключили свет для подготовки к войне

Власти КНДР в течение недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране. Тренировка включала в себя и отключение света по ночам, чтобы "не подсвечивать цель" противникам. Так страна "готовится к войне". Об этом сообщили мировые СМИ, в частности издание North Korea News и Daily Mail.
Как пишет "Интерфакс", тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. В последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.
Издание отмечает, что о действия КНДР стало известно на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, и рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы.
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи. Обе страны отрабатывали удар по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали, сообщает РИА Новости.
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