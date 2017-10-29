В Северной Корее отключили свет для подготовки к войне

Как пишет "Интерфакс", тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. В последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.

Издание отмечает, что о действия КНДР стало известно на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, и рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи. Обе страны отрабатывали удар по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали, сообщает РИА Новости.