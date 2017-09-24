В Северной Корее показали по ТВ, как уничтожают ракетами американские самолет и авианосец

Как считают эксперты, этот телесюжет стал ответом властей КНДР на пролёт у границ республики американского бомбардировщика.

В ролике показано "уничтожение"самолёта B-1B и атомного авианосца "Карл Винсон". Видео было создан с помощью графических эффектов и не имеет к реальности никакого отношения. Кроме того, до кадров нанесения удара по флоту США был показан американский президент Дональд Трамп, которого подписали "безумец", передает Life.ru.

Ранее северокорейский министр выступил с угрозами в адрес США и назвал Трампа психически невменяемым человеком. По его словам, оскорбления в адрес Ким Чен Ына сделали ещё более неизбежным ракетный удар КНДР по материковой части Америки. В свою очередь, чуть ранее уничтожением режима в КНДР пригрозил сам Дональд Трамп, назвав Ким Чен Ына "человеком-ракетой, который проводит миссию "суицид".