В Северной Корее заявили, что политика США может привести к концу света

Северная Корея в ответ на новые санкции призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу света". Об этом заявил представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РБК со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
"Дальнейшее безрассудное поведение Трампа, который не знает ничего о себе и своем противнике, только укрепит желание армии и народа КНДР ответить репрессивными мерами в отношении Соединенных Ш?татов. Это ускорит приближение конца света в США. Трампу стоит помнить об этом", — говорится в заявлении.
Представитель КНДР также осудил американского лидера за то, что он подписал указ о введении санкций против Северной Кореи: "Мы снова предупреждаем старого психопата из Америки, чтобы он не впадал в истерию. Его размахивание санкционной дубинкой и демонстрация мускулов с помощью бомбардировщиков, которые летают перед приведенными в боевую готовность вооруженными силами КНДР, — это акт самоубийства", — заявил северокорейский представитель. Он отметил, что действия Трампа могут привести к "ядерной катастрофе", которая "превратит Америку в море огня".
Во вторник, 26 сентября, Министерство финансов США приняло пакет санкций против восьми банков КНДР и 26 человек, которые, по мнению американского ведомства, были связаны с "финансовыми сетями" КНДР. Ограничения были введены и в отношении граждан северокорейской республики, которые выступают представителями своих банков на территории Китая, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.
До этого, 21 сентября, в Белом доме одобрили новый пакет санкций в отношении КНДР и стран, у которых есть бизнес-связи с северокорейской республикой. В том числе ввели 180-дневный запрет на посещение США для самолетов и судов, заходивших в КНДР.
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