В Северной Осетии пострадали дети от выстрела гранатомета

В селе Тарское Северной Осетии двое детей пострадали от выстрела гранатомета.
Информация о происшествии поступила в 12.20 3 сентября.
Как рассказали в республиканском главке МЧС, в на улице Зои Космодемьянской дети нашли гранатомет и случайно выстрелили из него. В результате пострадали девочка и мальчик, оба 2008 года рождения.
В настоящее время они с различными ранениями средней тяжести доставлены в республиканскую детскую больницу Владикавказа. В медицинское учреждение также направлены психологи МЧС России для оказания психологической поддержки пострадавшим и их родственникам, сообщает kavtoday.ru.
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