В СГК опровергли информацию о сбоях на ТЭЦ-3 после грозы

В СГК сообщили, что ограничение энергоснабжение потребителей вызвано сбоями на объектах электросетевого хозяйства и не связано с работой оборудования ТЭЦ-3.

Из сообщения СГК:

Первые сообщения об отключении электроэнергии в городе появились около 19.30 по местному времени. И лишь в 20.21, когда некоторые микрорайоны города уже оставались без электроснабжения, на Барнаульской ТЭЦ-3 отключился турбогенератор №2. Он нес минимальную нагрузку и его временное отключение не повлияло на подачу электроэнергии потребителям. Оборудование было оперативно запущено в работу.

Напомним, вечером 1 июля из-за непогоды в Барнауле прошли отключения электричества. Без света остались около 40 тыс. человек. "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири". Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири" тогда сообщило, что "сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование".