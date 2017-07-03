В СГК опровергли информацию о сбоях на ТЭЦ-3 после грозы

Алтайский филиал СГК опроверг информацию о том, что массовое отключения света, которое произошло в Барнауле 1 июля, связано со сбоями на ТЭЦ-3.
В СГК сообщили, что ограничение энергоснабжение потребителей вызвано сбоями на объектах электросетевого хозяйства и не связано с работой оборудования ТЭЦ-3.
Из сообщения СГК:
Первые сообщения об отключении электроэнергии в городе появились около 19.30 по местному времени. И лишь в 20.21, когда некоторые микрорайоны города уже оставались без электроснабжения, на Барнаульской ТЭЦ-3 отключился турбогенератор №2. Он нес минимальную нагрузку и его временное отключение не повлияло на подачу электроэнергии потребителям. Оборудование было оперативно запущено в работу.
Напомним, вечером 1 июля из-за непогоды в Барнауле прошли отключения электричества. Без света остались около 40 тыс. человек. "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири". Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири" тогда сообщило, что "сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование".
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