В сгоревшем доме "кратовского стрелка" найдено тело его матери

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Сегодня, 16:28.
Происшествия

Следственными органами, расследующими массовое убийство в поселке Кратово Московской области при разборе сгоревшего дома, принадлежавшего Игорю Зенкову, были обнаружены останки еще одной жертвы трагедии.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие. Фото: СС0.

Сильно обгоревшие фрагменты человеческого тела принадлежат матери "кратовского стрелка", Светлане Герцевой.

"В ходе мероприятий, направленных на поиск тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия", — приводит сообщение СКР "RT на русском".

Таким образом, в ходе инцидента погибло в общей сложности шесть человек, считая самого Зенкова, ликвидированного в ходе спецоперации.

Инцидент произошел 10 июня: 49-летний мужчина расстрелял своих соседей, а затем забаррикадировался в доме и отказался сдаваться правоохранителям. В ходе попытки штурма в доме начался пожар, а сам стрелок едва не скрылся, но был вновь блокирован и уничтожен.

В доме Зенкова был обнаружен целый арсенал, в том числе оружие времен Великой Отечественной войны, купленное у коллекционеров, а также привезенное из зоны боевых действий на Северном Кавказе. В предсмертных записках, найденных у убитого стрелка, указывается, что поводом к расстрелу стали конфликты с соседями, однако жители поселка данные факты отрицают.

Расследование продолжается, пишет ura.ru.

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