В сгоревшем доме "кратовского стрелка" найдено тело его матери

Сильно обгоревшие фрагменты человеческого тела принадлежат матери "кратовского стрелка", Светлане Герцевой.

"В ходе мероприятий, направленных на поиск тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия", — приводит сообщение СКР "RT на русском".

Таким образом, в ходе инцидента погибло в общей сложности шесть человек, считая самого Зенкова, ликвидированного в ходе спецоперации.

Инцидент произошел 10 июня: 49-летний мужчина расстрелял своих соседей, а затем забаррикадировался в доме и отказался сдаваться правоохранителям. В ходе попытки штурма в доме начался пожар, а сам стрелок едва не скрылся, но был вновь блокирован и уничтожен.

В доме Зенкова был обнаружен целый арсенал, в том числе оружие времен Великой Отечественной войны, купленное у коллекционеров, а также привезенное из зоны боевых действий на Северном Кавказе. В предсмертных записках, найденных у убитого стрелка, указывается, что поводом к расстрелу стали конфликты с соседями, однако жители поселка данные факты отрицают.

Расследование продолжается, пишет ura.ru.