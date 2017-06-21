В схему теплоснабжения Рубцовска на всякий случай хотят вернуть ТЭЦ

Проблемную Рубцовскую ТЭЦ, о закрытии которой сначала заявил ее собственник, а затем и власти города и края, и которую исключили из схемы теплоснабжения, вернут в схему на 2018 год. Эту информацию подтвердил вице-премьер алтайского правительства Виктор Мещеряков. Но недавно прошедшие митинги в Рубцовске к этому решению не имеют отношения.
"Непонятная ситуация"
Осенью 2016 года администрация Рубцовска утвердила обновленную схему теплоснабжения города до 2032 года, которая вообще не предусматривает подачу тепла от ТЭЦ (отапливает порядка 60% потребителей города).
Altapress.ru не раз рассказывал, что власти края и города решили все отопление и горячую воду переключить на Южную тепловую станцию (ЮТС). Инвестпроект реализует "Сибирская генерирующая компания" (СГК).
Однако в связи с тем, что проект переустройства теплоснабжения несет риски, в администрации региона предполагали оставить ТЭЦ в отопительном сезоне 2017-2018 годов.
При этом еще в мае директор филиала ИДК в Рубцовске Александр Маслич в интервью altapress.ru сказал, что ситуация эта ему непонятна.
Александр Маслич,
директор филиала ИДК в Рубцовске:
Нет ни одного официального документа, из которого ясно, что мы будем работать сезон 2017-2018 годов. Есть записи в протоколах: рекомендуем готовиться. Я не понимаю, сколько мне угля завозить и завозить ли вообще, каков объем необходимых ремонтных работ, сколько единиц основного оборудования мне готовить, что будет с коллективом — это 350 человек.
Оставим на всякий случай
И вот теперь ситуация немного проясняется. В начале июня обновленная схема выставлена на сайте администрации Рубцовска для сбора замечаний и предложений. Изменений там достаточно много. Одно из существенных — возврат в схему ТЭЦ. Как пояснил Виктор Мещеряков, речь идет о возврате на отопительный сезон 2017-2018 годов.
Виктор Мещеряков напомнил, что 30 марта 2016 года владелец Рубцовской ТЭЦ сам заявил о выведении ее из эксплуатации. По словам чиновника, на время переустройства теплоснабжения планировалось передать ТЭЦ в аренду СГК, и это должно было произойти с 1 января 2017 года. Предполагалось, что арендная плата будет незначительной.
Но позиция собственника изменилась после того, как СГК согласилась оплачивать потребление по прибору учета отпуска тепла с коллекторов станции.
У станции, напомнил зампредправительства края, были постоянные проблемы с оплатой ресурса со стороны МУП "Рубцовские тепловые сети". МУП оплачивал потребление, но не оплачивал потери, которые доходили до 40%. И вот, получив платежи в полном объеме, собственники отказались отдавать станцию в аренду СГК.
Виктор Мещеряков,
зампредседателя правительства края:
А сейчас, когда они стали получать такие деньги, по 72-74 млн рублей за зимний месяц (чего никогда не было), они сказали, что будут продолжать эксплуатировать ее до тех пор, пока весь город не будет переключен на Южную тепловую станцию.
И поэтому решили на всякий случай, что они еще один сезон поработают при тех же условиях. Если не успеем войти в эту зиму одной станцией. Чтобы они нас не шантажировали, мы договорились, что они будут топить.
Так или иначе, письменные замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения Рубцовска на 2018 год принимаются до начала июля.
Деньги, подрядчики, поставщики
Виктор Мещеряков также коротко прокомментировал, как идет реализация инвестпроекта в Рубцовске. В этом году в проект реконструкции теплоснабжения предполагается вложить около 1,1 млрд рублей, в том числе в тепловые сети 750 млн, в реконструкцию Южной тепловой станции 350-400 млн рублей.
Сейчас работы по строительству соединительного трубопровода между двумя контурами (от ТЭЦ и от Южной станции) выполняют шесть подрядных организаций. из Хабаровска, Санкт-Петербурга и Красноярска и три алтайских: две из Рубцовска и одна из Барнаула. Маршрут длиной в 6,3 километров разбит на восемь участков, на которых одновременно идут работы.
Сдерживает проведение работ подтопление. Весь май траншеи были заполнены водой, несмотря на то, что проект был немного переделан и трубы укладывались на меньшую глубину (на 60 сантиметров), чем планировалось раньше , пояснил Виктор Мещеряков. Тем не менее 20-30 сантиметров воды до сих пор остается в траншеях, ее откачивают и ведут работу.
Виктор Мещеряков,
зампредседателя правительства края:
Мы думаем, что до 15 августа с теплотрассами будет покончено. На ЮТС будут поставлены два дополнительных котла, котлы Бийского котельного завода вывезены на площадку ЮТС, происходит монтаж фундамента и числа с 10 июля мы приступим к монтажу двух котлов. Один из них будет смонтирован до 1 ноября, второй до 1 января.
Ставится задача, чтобы хотя бы не полностью, а часть контура Рубцовской ТЭЦ перевести на обеспечение от ЮТС. Хотя технических проблем там немало.
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