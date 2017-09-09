В Шерегеше выпал первый снег: снимки из соцсетей

Первый снег в Шерегеше. Фото: www.instagram.com/sheregesh.photo. Первый снег в Шерегеше. Фото: www.instagram.com/vkemerovo. Первый снег в Шерегеше. Фото: www.instagram.com/nsk.54. Первый снег в Шерегеше. Фото: www.instagram.com/ays_club. Первый снег в Шерегеше. Фото: www.instagram.com/geshru. Первый снег в Шерегеше. Фото: vk.com/atmosferapri. Первый снег в Шерегеше. Фото: vk.com/cascade42.

В Instagram пользователи верят приметам и ожидают, что через месяц снег будет лежать везде. В прошлом году сезон начался уже в конце октября.

Сообщается также, что интерес туристов проявился задолго до первого снега и большинство мест в гостиницах в Шерегеше на новогодние каникулы уже забронированы. Идет активное бронирование на выходные ноября и декабря, пишет "Тайга.инфо".

В прошлом году altapress.ru писал, что бронировать путевки в Горную Шорию начинают с лета. Турагенты фиксируют, что активный отдых у алтайских туристов стал пользоваться высоким спросом. Ажиотаж отдыхающих на горнолыжных комплексах наблюдают в январе — в пик сезона.