В Шерегеше выпал первый снег: снимки из соцсетей

В поселке Шерегеш Кемеровской области ночью 8 сентября выпал первый снег. Пользователи соцсетей делятся снимками и ждут открытия горнолыжного сезона уже в начале октября.
В Instagram пользователи верят приметам и ожидают, что через месяц снег будет лежать везде. В прошлом году сезон начался уже в конце октября.
Сообщается также, что интерес туристов проявился задолго до первого снега и большинство мест в гостиницах в Шерегеше на новогодние каникулы уже забронированы. Идет активное бронирование на выходные ноября и декабря, пишет "Тайга.инфо".
В прошлом году altapress.ru писал, что бронировать путевки в Горную Шорию начинают с лета. Турагенты фиксируют, что активный отдых у алтайских туристов стал пользоваться высоким спросом. Ажиотаж отдыхающих на горнолыжных комплексах наблюдают в январе — в пик сезона.
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