В Шерегеше впервые за несколько лет снизился спрос на отдых

В зимний сезон 2015-2016 года Шерегеш посетили около 1 млн человек. По предварительным оценкам представителей турбизнеса, в этом году загрузка курорта снизились на 20-30%. По словам Андрея Ромашевского, директора по развитию компании "Фанспорт", которой принадлежат несколько объектов инфраструктуры на курорте, спад спроса заметили в марте и апреле. Исключением стали масштабные мероприятия на Шерегеше.

Руководитель компании "Шория" Наталья Айларова рассказала RATA-news, что туристы экономили на гостиницах и питании, покупали разовые подъемы, брали в прокат дешевое снаряжение. В прошлом году, наоборот, отдыхающие выбирали комфортные гостиницы и не экономили на отдыхе. К тому же, цены на авиабилеты из центральной части страны были высокими.

В гостиницах Шерегеша загрузка номеров в зимний сезон была стабильной, в некоторых из них она даже увеличилась на 15%. Однако в марте из-за того, что держались новогодние цены, наблюдалось небольшое понижение заполняемости номеров.

Представители турбизнеса считают, что в предыдущие годы Шерегеш был альтернативой зарубежным горнолыжным курортам, которые из-за роста курса евро стали менее доступной российским туристам. В этом году ситуация несколько изменилась.