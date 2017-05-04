В Шерегеше впервые за несколько лет снизился спрос на отдых

Представители турбизнеса отметили, что в конце апреля наблюдали снижение спроса на отдых Шерегеш. Такой спад произошел впервые за последние несколько лет, пишет RATA-news.
В зимний сезон 2015-2016 года Шерегеш посетили около 1 млн человек. По предварительным оценкам представителей турбизнеса, в этом году загрузка курорта снизились на 20-30%. По словам Андрея Ромашевского, директора по развитию компании "Фанспорт", которой принадлежат несколько объектов инфраструктуры на курорте, спад спроса заметили в марте и апреле. Исключением стали масштабные мероприятия на Шерегеше.
Руководитель компании "Шория" Наталья Айларова рассказала RATA-news, что туристы экономили на гостиницах и питании, покупали разовые подъемы, брали в прокат дешевое снаряжение. В прошлом году, наоборот, отдыхающие выбирали комфортные гостиницы и не экономили на отдыхе. К тому же, цены на авиабилеты из центральной части страны были высокими.
В гостиницах Шерегеша загрузка номеров в зимний сезон была стабильной, в некоторых из них она даже увеличилась на 15%. Однако в марте из-за того, что держались новогодние цены, наблюдалось небольшое понижение заполняемости номеров.
Представители турбизнеса считают, что в предыдущие годы Шерегеш был альтернативой зарубежным горнолыжным курортам, которые из-за роста курса евро стали менее доступной российским туристам. В этом году ситуация несколько изменилась.
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