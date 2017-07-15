В Шотландии продают остров за 5 млн долларов

В Шотландии выставили на продажу остров Улва. Его стоимость составляет 4,3 млн фунтов (5,9 млн долларов). Об этом сообщает The Telegraph.
Длина острова составляет около 12 км, ширина — около 4 км. Площадь Isle of Ulva равна 1,8 тыс. гектаров, пишет Газета.ру. Он является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова.
Остров, первые поселения на котором относят к шестому тысячелетию до нашей эры, выставлен на продажу впервые за 70 лет. Помимо основного дома на острове также есть церковь и ресторан морской кухни.
Ранее в штате Флорида (США) выставили на продажу остров Мелоди-Ки с виллой и солнечными батареями за 7 млн долларов.
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