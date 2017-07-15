В Шотландии продают остров за 5 млн долларов

Длина острова составляет около 12 км, ширина — около 4 км. Площадь Isle of Ulva равна 1,8 тыс. гектаров, пишет Газета.ру. Он является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова.

Остров, первые поселения на котором относят к шестому тысячелетию до нашей эры, выставлен на продажу впервые за 70 лет. Помимо основного дома на острове также есть церковь и ресторан морской кухни.

Ранее в штате Флорида (США) выставили на продажу остров Мелоди-Ки с виллой и солнечными батареями за 7 млн долларов.