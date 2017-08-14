В шоу "Голос" будет петь барнаулец Арсений Бородин

В шестом сезоне теле-шоу "Голос" на "Первом канале" зрители увидят уроженца Барнаула Арсения Бородина. Звезда примет участие в слепых прослушиваниях, пишет "Комсомольская правда".
Как сообщает газета, на прослушиваниях также выступят Нина Шацкая, финалист первого сезона "Голос.Дети" Ивайло Филиппов, экс-вокалист "Белого орла" Александр Ягья и товарищ Арсения Бородина по "Фабрике звёзд" Юрий Титов.
В составе жюри "Голоса" в этот раз будет четверка первых судей шоу: Александр Градский, Пелагея, Дмитрий Билан и Леонид Агутин.
Справка
Арсений Бородин родился в Барнауле в 1988 году. Он был участником "Фабрики звезд-6", после чего пел в коллективе "фабрикантов" — группе "Челси". Его имя связывают с песенными конкурсами "Главная сцена" и "Новая волна". Сейчас артист ведет сольную карьеру. Бородин выпустил скандальный клип "Родная", в котором снялся в откровенном видео со своей девушкой Настей Ивлевой.
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