В Швеции сняли на видео белоснежного лося-мутанта

В шведской провинции Вермланд на видео сняли редкого лося с белым окрасом - такая особенность связана с генетической мутацией, а не альбинизмом, сообщает BBC News.
По словам специалистов, необычная окраска животного — это генетическая мутация, а не альбинизм.
A very good #MooseMonday morning to you all! This rare white moose was spotted in Sweden, he's one of only 100 in the wild... pic.twitter.com/h4nZqV3ZHp— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 14 августа 2017 г.
Мутация — изменение генов живого существа из-за внешнего влияния на плод еще в момент его формирования. В определенный момент в организме животных развиваются мутагены. Именно они являются виновниками генетических отклонений, пишет fedpress.ru.
Таких необычных животных в Швеции осталось порядка 100 особей. Всего в стране обитает 350-400 тысяч представителей семейства оленевых, пишет "РГ".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.