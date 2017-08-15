В Швеции сняли на видео белоснежного лося-мутанта

По словам специалистов, необычная окраска животного — это генетическая мутация, а не альбинизм.

A very good #MooseMonday morning to you all! This rare white moose was spotted in Sweden, he's one of only 100 in the wild... pic.twitter.com/h4nZqV3ZHp — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 14 августа 2017 г.

Мутация — изменение генов живого существа из-за внешнего влияния на плод еще в момент его формирования. В определенный момент в организме животных развиваются мутагены. Именно они являются виновниками генетических отклонений, пишет fedpress.ru.

Таких необычных животных в Швеции осталось порядка 100 особей. Всего в стране обитает 350-400 тысяч представителей семейства оленевых, пишет "РГ".