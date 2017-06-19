В Сибирь этапирован "вор в законе", напавший на чеченцев в мечети

"Вор в законе" Руслан Гегечкори (Шляпа-младший) этапирован из колонии в Туве в Красноярский край.
Именно Шляпа-младший стал инициатором конфликта в местах лишения свободы между "законниками" и представителями кавказских диаспор, исповедующих ислам.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что накал страстей вокруг инцидента, произошедшего в начале этого года в одной из колонии Тувы, когда Шляпа-младший с подручными избили выходцев из Северного Кавказа и погромили тюремную мечеть, на уровне преступного мира удалось несколько уменьшить. Но ФСИН полагала, что конфликт в любой момент может "вспыхнуть" с новой силой. В результате было решено отправить Гегечкори подальше от Тувы. Сейчас Шляпа-младший находится в одном из СИЗО города Ачинска, но это лишь место для его дальнейшей пересылки. Предположительно, "вору в законе" приготовили место в крытой тюрьме, расположенной в Минусинске.
Защитники "вора в законе" уверяют, что его жизни грозит серьезная опасность, ему постоянно поступают угрозы расправы. Когда они были последний раз в СИЗО, то видели на теле клиента следы избиения, пишет "Росбалт".
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