В Сибири арестовали высокопоставленного чиновника за многомиллионные хищения

Руководителя администрации главы Республики Хакасии по решению суда арестовали на два месяца. Владимир Бызов подозревается в мошенничестве.
Как сообщают в республиканском следственном управлении Следкома, г-н Бызов действовал в составе организованной преступной группы, похитившей из бюджета 195 миллионов руб. при закупках медицинского оборудования и лекарств, пишет Газета.ru. Абаканский городской суд арестовал Владимира Бызова на два месяца — до конца февраля.
Как отмечается, всего уголовное дело возбуждено в отношении восьми человек, которые являются должностными лицами. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения).
Ранее республиканское СУ СК сообщало, что было возбуждено уголовное дело в отношении восьми членов организованной преступной группы, состоящей из одного чиновника администрации главы Республики Хакасия, трех сотрудников ГКУ "Межведомственный центр организации закупок" и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций:
По данным следствия, в период с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в городе Абакане члены организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия, совершив хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.
Кроме того, один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти субъекта Республики Хакасия в период с 8 июня по 30 августа 2016 года в городе Абакане за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров, получил взятку в особо крупном размере в сумме более 17 миллионов рублей.
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