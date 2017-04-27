В Сибири коллегия по жалобам на прессу нашла нарушения в телесюжете про Холокост

Коллегия установила нарушения профессиональной этики в данном сюжете. Журналистом и телекомпанией не был соблюден основополагающий этический журналистский принцип – обеспечение прав граждан на достоверную, точную, полную, непредвзято поданную информацию. Вместо информационного материала о выставке в выпуске новостей зрители были ознакомлены с личной точкой зрения журналиста совсем по иному поводу.

Сюжет телеканала ОТС-ТВ:

Коллегия обратила внимание журналистского сообщества на то, что непрофессиональные действия журналиста, в результате которых осуществляется девальвация события с очевидной гуманистической направленностью, представляют собой опасное для журналистики и общества явление и заслуживают безусловного порицания.

Таким образом, Западно-Сибирская коллегия приступила выполнению основной задачи, поставленной перед ней профессиональным сообществом — рассмотрению жалоб аудитории средств массовой информации, включая т.н. "новые медиа", на нарушения норм и правил этики журналиста, когда речь идёт о сотруднике редакции с соответствующим статусом, либо медиаэтики, когда речь идёт о редакции СМИ в целом.

Разрешение конкретных информационных споров будет продолжено.

О коллегии

В июне 2016 года в Барнауле была создана Западно-Сибирская коллегия по жалобам на прессу. Она учреждена журналистами и руководителями СМИ совместно с представителями медиаудитории как независимая структура гражданского общества. Ее задача рассматривать претензии к средствам массовой информации и отдельным журналистам в досудебном порядке. Цель – способствовать преодолению кризиса в СМИ путем саморегулирования. Инструмент воздействия – признанный авторитет и репутация сформировавших ее лиц. В своей работе коллегия опирается на принятый Медиаэтический стандарт.

Коллегия действует на территории Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, имея в каждом регионе своих представителей.

Коллегия состоит из двух палат: медиасообщества и медиааудитории. Обращаясь в коллегию с жалобой на СМИ, заявитель берет на себя добровольное обязательство не иметь к адресату судебных претензий, если тот, в свою очередь, примет юрисдикцию коллегии. Сопредседателями коллегии были избраны: от палаты медиасообщества – генеральный директор издательского дома "Алтапресс", президент Альянса независимых региональных издателей Юрий Пургин, а от палаты медиааудитории – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет.