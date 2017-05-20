В Сибири на воспитателя детского сада завели уголовное дело за истязание детей

Воспитатель детского сада №71 города Ангарска Иркутской области стала фигурантом крупного скандала, а потом и уголовного дела. Она заклеила рот ребенку и выложила фотографию в интернет. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Инспектор по делам несовершеннолетних обнаружила в инстаграме воспитателя фотографию ребенка с заклеенным скотчем ртом. Фото было подписано: "Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя".
На женщину завели уголовное дело. Свой аккаунт она удалила и пыталась оправдать действия тем, что пыталась так "в игровой форме" создать тишину для прочтения сказки, пишет Следком. По ее словам, сначала она заклеила рот себе, а затем дети самостоятельно повторили за ней.
СК отмечает, что такие методы работы с детьми недопустимы. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили такой инцидент.
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