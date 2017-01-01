В Сибири однорукий подросток помогал брату воровать уголь из поезда

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали подростка-инвалида, который принимал участие в краже угля из остановившегося товарняка.
24-летнего взрослого жителя поселка Юрга-2 и его 17-летнего брата задержали в то время, как молодые люди скидывали с остановившегося полувагона уголь.
Обоих расхитителей доставили в дежурную часть, где оперативники опознали в юноше-инвалиде мальчика, который 7 лет назад был травмирован, когда лазил под стоящими составами. Тогда, поднырнув под очередной вагон, мальчик не успел закончить опасный манёвр, поезд тронулся, и ему перерезало руку. Медики спасли ребенку жизнь, ампутировав конечность выше локтя.
Видимо, та трагедия ничему не научило подростка. Инвалид первой группы отправился помогать 24-летнему брату в краже, сопряжённой с риском для жизни.
Однако расхитителям удалось избежать уголовного преследования. Транспортные полицейские лишь взяли неблагополучную семью под особый контроль. А в отношении подростка был составлен соответствующий материал и отправлен на рассмотрение в районную комиссию по делам несовершеннолетних, пишет пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.
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