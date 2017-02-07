В Сибири отменили викторину по Гарри Поттеру из-за жалоб на опасные зелья

Викторина существовала в двух вариантах — на сайте ЦБС им. Лихачева и в виде опросника, который можно было заполнить непосредственно в библиотеке. Ответившим правильно на все вопросы вручали дипломы. Мероприятие пользовалось успехом у читателей.

По словам директора ЦБС Ирины Зыряновой, одна из читательниц обратила внимание на то, что, если дети по рецептам из книг сварят зелье, то "будет плохо". "Но не мы же это придумали, книжка продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал. Никто ничего пока не варил, просто женщина свои опасения высказала, обратила наше внимание, что если вдруг какому-то ребенку придет в голову это делать… Ну я так понимаю, что до сих пор не пришло. Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело", — отметила Зырянова.

"Чем детская викторина, пропагандирующая моральные ценности, такие как доброта, необходимость учения, взаимовыручки и дружбы, могла помешать частному лицу-общественнице — пока непонятно", — отметил один из сотрудников библиотеки.

Стоит отметить, что в книгах о Гарри Поттере зелья готовят довольно часто, но их рецептура довольно сложна. Например, для оборотного зелья нужна шкура бумсланга, при приготовлении умиротворяющего бальзама используется лунный камень, а для зелья, стирающего память, нужна вода из реки Леты, пишет znak.com.

Факт

Книги о мальчике-волшебнике не единожды критиковались и представителями РПЦ, которые усматривали в них пропаганду магии.