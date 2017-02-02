В Сибири подросток выпрыгнул из окна 7 этажа на глазах у прохожих

В Красноярске 14-летний школьник, по словам очевидцев, выпрыгнул из окна седьмого этажа, а после в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где позднее скончался, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.
По данным следствия инцидент произошел днем, когда мальчик был один дома. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение БСМП, где он позже умер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.
Со слов родителей к мальчику долго ехала скорая помощь, пишет РИА Новости.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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