В Сибири подросток выпрыгнул из окна 7 этажа на глазах у прохожих

По данным следствия инцидент произошел днем, когда мальчик был один дома. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение БСМП, где он позже умер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Со слов родителей к мальчику долго ехала скорая помощь, пишет РИА Новости.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.