В Сибири погиб ребёнок из-за обрушения стены в квартире

Ночью 9 мая в Хакасии обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия двухэтажного жилого дома. Погиб ребенок, еще двое человек пострадали, сообщает местное агентство Хакасия Информ.
ЧП произошло в поселке Аскиз на втором этаже. "Пострадавшие, ребенок и взрослый, госпитализированы. Их состояние опасений у медиков не вызывает", — сообщил собеседник агентства. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв электрического водонагревателя.
По данным ГУ МЧС по Республике Хакасия, происшествие случилось в 23.40. На момент обрушения в квартире находились 7 человек.
Из здания эвакуировали 42 человека, в том числе 14 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы.
Планируется проведение обследования здания на пригодность к дальнейшей эксплуатации. На месте происшествия работали 35 человек, 10 единиц техники, от МЧС России 15 человек, 4 единицы техники.
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