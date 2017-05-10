В Сибири погиб ребёнок из-за обрушения стены в квартире

ЧП произошло в поселке Аскиз на втором этаже. "Пострадавшие, ребенок и взрослый, госпитализированы. Их состояние опасений у медиков не вызывает", — сообщил собеседник агентства. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв электрического водонагревателя.

По данным ГУ МЧС по Республике Хакасия, происшествие случилось в 23.40. На момент обрушения в квартире находились 7 человек.

Из здания эвакуировали 42 человека, в том числе 14 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы.

Планируется проведение обследования здания на пригодность к дальнейшей эксплуатации. На месте происшествия работали 35 человек, 10 единиц техники, от МЧС России 15 человек, 4 единицы техники.