В Сибири похотливый машинист угрожал проводнице убийством

По версии Следкома, в августе 2017 года обвиняемый на станции Решоты в вагоне рабочего поезда, угрожая проводнице убийством, совершил "преступление против половой неприкосновенности".

Так как потерпевшая сразу же обратилась за помощью к правоохранителям, злоумышленника удалось вскоре задержать. Машинист признался в содеянном. Дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.