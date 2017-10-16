В Сибири похотливый машинист угрожал проводнице убийством

В Красноярском крае будут судить машиниста за совершение действий сексуального характера в отношении проводницы.
По версии Следкома, в августе 2017 года обвиняемый на станции Решоты в вагоне рабочего поезда, угрожая проводнице убийством, совершил "преступление против половой неприкосновенности".
Так как потерпевшая сразу же обратилась за помощью к правоохранителям, злоумышленника удалось вскоре задержать. Машинист признался в содеянном. Дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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