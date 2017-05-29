В Сибири при посадке самолет повредил ЛЭП

К утру 29 мая восстановлено энергоснабжение в трех поселках Минусинского района — Лугавское, Знаменское и Тагарское.

28 мая легкомоторный самолет, совершавший перелет по маршруту Абакан — Шушенское, при посадке повредил линию электропередачи и обесточил три поселка.

В результате происшествия никто не пострадал. Самолет повреждений не получил, пишет "Росбалт".