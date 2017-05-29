В Сибири при посадке самолет повредил ЛЭП

184
Сегодня, 21:26.
Происшествия

В трех поселках Красноярского края восстановили электроснабжение, которое было отключено из-за повреждения ЛЭП во время жесткой посадки легкомоторного самолета.

ЛЭП.
ЛЭП. Фото: СС0.

К утру 29 мая восстановлено энергоснабжение в трех поселках Минусинского района — Лугавское, Знаменское и Тагарское.

28 мая легкомоторный самолет, совершавший перелет по маршруту Абакан — Шушенское, при посадке повредил линию электропередачи и обесточил три поселка.

В результате происшествия никто не пострадал. Самолет повреждений не получил, пишет "Росбалт".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров