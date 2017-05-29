В Сибири произошла масштабная энергоавария

По информации Минэнерго, в 02.37 мск на подстанции 500 кВ "Означенное" (принадлежит ПАО "ФСК ЕЭС" ) при переключении для вывода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ действием защит отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией заводы "РусАла".

Спустя минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями, в последующие две минуты фиксировалось превышение аварийно допустимого перетока на линии Казахстан-Урал.

В период с 02.43 по 03.21 мск по команде диспетчера были отключены и выведены в резерв гидрогенераторы NN1 и 9 Саяно-Шушенской ГЭС, гидрогенератор N6 был разгружен с 580 МВт до 10 МВт.

В результате аварии произошло снижение энергонагрузки на Хакасский и Саянский заводы "РусАла" снизилась на 1,4 ГВт, что привело к сбою технологических процессов. Кроме того, Саяно-Шушенская ГЭС снизила нагрузку на 1,6 ГВт.

В 03.13 энергетики включили под напряжение первую систему шин первой секции на подстанции "Означенное", было подано напряжение на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода. К 03.46 удалось восстановить диспетчерскую связь и передачу телеметрии, подать напряжение на остальные подстанции заводов "РусАла", а к 04.58 мск — возобновить работу Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с диспетчерским графиком.

Уточняется, что причиной аварии стали ошибочные действия персонала.