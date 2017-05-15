В Сибири разработали 3D-принтер для создания инфраструктуры на Луне

Томские инженеры создали уникальный 3D-принтер, способный воспроизводить крупные объекты весом до тонны и объемом в три кубометра. Устройство работает в вакуумной среде, что позволяет использовать его в условиях космоса, пишет ТАСС.
Это первая в России подобная установка, созданная совместными усилиями специалистов Томского политехнического университета, ракетно-космической корпорации "Энергия", Института физики прочности и материаловедения СО РАН и компании ТЭТА. Современные 3D-принтеры для создания металлических предметов в качестве источника энергии используют лазер, а сам металл подается в виде порошка. Томская же разработка использует электронный луч, а сам материал подается в виде проволоки.
Это позволяет значительно повысить производительность принтера: предмет весом в несколько килограммов будет готов за час, тогда как большинству 3D-принтеров на это потребуются сутки. К тому же речь идет о создании объектов неограниченно сложной формы. Электронно-лучевой принцип позволяет проводить работы в вакууме и комбинировать материалы.
"Если пофантазировать, то в условиях развития на Луне нужно иметь только принтер и моток проволоки, чтобы "выращивать" любые изделия. Или в глухой забытой деревне стоит принтер: туда отправить по электронной почте файл, распечатать по нему велосипед — и почтальон на нем будет ездить", — цитирует информагентство слова председателя совета директоров НПК "ТЭТА" Григория Семенова.
Отмечается, что воочию прототип уникального устройства смогут увидеть посетители томского форума молодых ученых U-NOVUS-2017.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.