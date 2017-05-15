В Сибири разработали 3D-принтер для создания инфраструктуры на Луне

Это первая в России подобная установка, созданная совместными усилиями специалистов Томского политехнического университета, ракетно-космической корпорации "Энергия", Института физики прочности и материаловедения СО РАН и компании ТЭТА. Современные 3D-принтеры для создания металлических предметов в качестве источника энергии используют лазер, а сам металл подается в виде порошка. Томская же разработка использует электронный луч, а сам материал подается в виде проволоки.

Это позволяет значительно повысить производительность принтера: предмет весом в несколько килограммов будет готов за час, тогда как большинству 3D-принтеров на это потребуются сутки. К тому же речь идет о создании объектов неограниченно сложной формы. Электронно-лучевой принцип позволяет проводить работы в вакууме и комбинировать материалы.

"Если пофантазировать, то в условиях развития на Луне нужно иметь только принтер и моток проволоки, чтобы "выращивать" любые изделия. Или в глухой забытой деревне стоит принтер: туда отправить по электронной почте файл, распечатать по нему велосипед — и почтальон на нем будет ездить", — цитирует информагентство слова председателя совета директоров НПК "ТЭТА" Григория Семенова.

Отмечается, что воочию прототип уникального устройства смогут увидеть посетители томского форума молодых ученых U-NOVUS-2017.