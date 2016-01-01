В Сибири заочно осужден французский дипломат за порно с участием дочери

Срок Барберо должен отбывать в колонии строгого режима, также он лишен прав заниматься преподавательской деятельностью на шесть лет, сообщает "Интерфакс".

В феврале 2015 года следователи СКР по подозрению в изготовлении и распространении детской порнографии задержали 36-летнего гражданина Франции Иоанна Барберо, который руководил некоммерческой организацией "Альянс Франсез-Иркутск", работающей под эгидой МИД Франции. Барберо проживал в Иркутске вместе с семьей.

По версии следствия, в конце декабря 2014 года мужчина разместил на сайте, основными посетителями которого являются иркутские родители, фотографии и видеоролик с порнографическим изображением своей малолетней дочери.

В феврале 2015 года Куйбышевский районный суд Иркутска избрал Барберо меру пресечения в виде заключения под стражу. После завершения следствия в феврале 2016 года он был переведен под домашний арест. В июне начался судебный процесс, который проходил в закрытом режиме и должен был завершиться в октябре.

11 сентября Барберо сбежал из-под домашнего ареста. Он покинул место проживания вместе с электронным браслетом, который затем вывел из строя. 15 сентября Кировский районный суд Иркутска объявил гражданина Франции в розыск.

Источник в правоохранительных структурах сообщал, что Барберо смог пересечь границу РФ и Монголии, и скрывался в посольстве Франции в Улан-Баторе, поскольку является сотрудником МИД Франции, под эгидой которого работает сеть организаций "Альянс Франсез" в российских городах, пишет Тайга.инфо.

Осужденный признан виновным по трем статьям УК РФ — 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), 242.1 (изготовление и распространение детской порнографии в интернете) и 242.2 (использование несовершеннолетних при изготовлении порнографии).