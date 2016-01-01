В Сибири заочно осужден французский дипломат за порно с участием дочери

Кировский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор бывшему директору некоммерческой организации "Альянс Франсез-Иркутск", гражданину Франции Иоанну Барберо — он получил 15 лет лишения свободы.
Срок Барберо должен отбывать в колонии строгого режима, также он лишен прав заниматься преподавательской деятельностью на шесть лет, сообщает "Интерфакс".
В феврале 2015 года следователи СКР по подозрению в изготовлении и распространении детской порнографии задержали 36-летнего гражданина Франции Иоанна Барберо, который руководил некоммерческой организацией "Альянс Франсез-Иркутск", работающей под эгидой МИД Франции. Барберо проживал в Иркутске вместе с семьей.
По версии следствия, в конце декабря 2014 года мужчина разместил на сайте, основными посетителями которого являются иркутские родители, фотографии и видеоролик с порнографическим изображением своей малолетней дочери.
В феврале 2015 года Куйбышевский районный суд Иркутска избрал Барберо меру пресечения в виде заключения под стражу. После завершения следствия в феврале 2016 года он был переведен под домашний арест. В июне начался судебный процесс, который проходил в закрытом режиме и должен был завершиться в октябре.
11 сентября Барберо сбежал из-под домашнего ареста. Он покинул место проживания вместе с электронным браслетом, который затем вывел из строя. 15 сентября Кировский районный суд Иркутска объявил гражданина Франции в розыск.
Источник в правоохранительных структурах сообщал, что Барберо смог пересечь границу РФ и Монголии, и скрывался в посольстве Франции в Улан-Баторе, поскольку является сотрудником МИД Франции, под эгидой которого работает сеть организаций "Альянс Франсез" в российских городах, пишет Тайга.инфо.
Осужденный признан виновным по трем статьям УК РФ — 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), 242.1 (изготовление и распространение детской порнографии в интернете) и 242.2 (использование несовершеннолетних при изготовлении порнографии).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.