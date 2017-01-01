В Сибири женщина потеряла ребенка в гостях

В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка ребенка. Женщина рассказала, что ее 31-летняя дочь ушла в гости к друзьям. С собой она взяла дочку, а вернулась без нее в состоянии сильного алкогольного опьянения. На все расспросы о местонахождении ребенка мать отвечала, что просто её потеряла.

В ходе розыскных мероприятий девочку нашли у родственников. Как выяснилось, женщина привела ее к другой бабушке и ушла продолжать праздновать.

В отношении матери составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, решается вопрос о постановки семьи на учет в органах внутренних дел.