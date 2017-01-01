В Сибири женщина потеряла ребенка в гостях

Жительница Красноярска накануне ушла в гости вместе с трехлетней дочерью, а вернулась домой без неё, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края. Полицейские нашли девочку в течении нескольких часов.
В полицию с заявлением о пропаже обратилась бабушка ребенка. Женщина рассказала, что ее 31-летняя дочь ушла в гости к друзьям. С собой она взяла дочку, а вернулась без нее в состоянии сильного алкогольного опьянения. На все расспросы о местонахождении ребенка мать отвечала, что просто её потеряла.
В ходе розыскных мероприятий девочку нашли у родственников. Как выяснилось, женщина привела ее к другой бабушке и ушла продолжать праздновать.
В отношении матери составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, решается вопрос о постановки семьи на учет в органах внутренних дел.
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