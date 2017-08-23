В сибирской тайге нашли выбитую в скале гигантскую космическую карту

Это геоглифы — изображения на скальном грунте. Исследователь написал, что они находятся по координатам 62.043184, 101.556438 в незаселенной зоне Красноярского края. Дегтерев считает, что это гигантская карта звездного неба в неизвестной землянам галактике.

"Рисунки все очень ровные, как будто их начертили лазерным лучом. Геометрически правильные. Линии "звездной карты" тоже идеально прямые. Думаю, что этот артефакт имеет право быть одним из чудес света. Его неземная природа очевидна. Протяженность рисунков — добрая сотня с лишним километров. Каждый рисунок шириной почти два километра. Рисунки, правда, все однотипные. Видимо, это схематическое изображение звезд неизвестной нам галактики", — пишет исследователь из Нижнего Тагила.

Не найдя нигде упоминаний об этих звездах, Валентин Дегтерев счел свое открытие сенсацией. "Я даже не берусь предположить, какая могущественная цивилизация построила эти знаки", — сообщил исследователь.

Однако красноярские журналисты отнеслись к открытию скептически: скорее всего, загадочные геоглифы — результат работы геологов, сообщает enisey.tv.