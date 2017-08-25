В сибирской тайге пропали пятеро детей (обновлено)

В тайге Тувы пропали пятеро детей в возрасте 10 до 14 лет.
Школьники из поселка Дурген ушли собирать шишки и не вернулись. Информация о пропавших детях поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 02.30 25 августа.
Нет информации, в каком направлении пошли дети, и на каком удалении от населённого пункта могут находиться. Это существенно осложнит поиски, в которых задействованы спасатели, полиция, представители местных учреждений, добровольцы из близлежащих сёл и родственники. Работают кинологические расчёты, используются пять беспилотников.
Из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.
Погодный прогноз для применения вертолёта пока благоприятен.
Дополнительный людской ресурс привлекает и местная администрация. В самое ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС России.
По последним данным, спустя девять часов после сообщения о потере детей в тувинской тайге, ребята вернулись домой. Они сами вышли к поселку. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медпомощи не нуждаются.
Все привлечённые к поискам подразделения возвращаются к местам постоянной дислокации, говорится в сообщении МЧС по Республике Тыва.
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