В сибирской тайге пропали пятеро детей (обновлено)

Школьники из поселка Дурген ушли собирать шишки и не вернулись. Информация о пропавших детях поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 02.30 25 августа.

Нет информации, в каком направлении пошли дети, и на каком удалении от населённого пункта могут находиться. Это существенно осложнит поиски, в которых задействованы спасатели, полиция, представители местных учреждений, добровольцы из близлежащих сёл и родственники. Работают кинологические расчёты, используются пять беспилотников.

Из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

Погодный прогноз для применения вертолёта пока благоприятен.

Дополнительный людской ресурс привлекает и местная администрация. В самое ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС России.

По последним данным, спустя девять часов после сообщения о потере детей в тувинской тайге, ребята вернулись домой. Они сами вышли к поселку. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медпомощи не нуждаются.

Все привлечённые к поискам подразделения возвращаются к местам постоянной дислокации, говорится в сообщении МЧС по Республике Тыва.