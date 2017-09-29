Двоих россиян задержали Симферополе за шпионаж

В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович", — сказано в релизе ведомства.
Долгополов при этом является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму, отмечает спецслужба.
"Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", — сообщили в ФСБ.
ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "государственная измена". Ведется следствие, пишет bfm.ru.
Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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