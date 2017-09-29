Двоих россиян задержали Симферополе за шпионаж

"Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович", — сказано в релизе ведомства.

Долгополов при этом является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму, отмечает спецслужба.

"Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", — сообщили в ФСБ.

ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "государственная измена". Ведется следствие, пишет bfm.ru.

Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.