В Сирии на фугасе подорвался автомобиль с военными советниками

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Сегодня, 12:38.
Происшествия

В Сирии при подрыве автомобиля на фугасе погибли четыре российских военных советника, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.

Здание Министерства обороны в Москве.
Здание Министерства обороны в Москве. Фото: СС0.

Автомобильная колонна сирийских войск, в составе которой была и машина с российскими военными советниками, направлялась из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около четырех километров, под ним сработал радиоуправляемый заряд. Четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. 

Инцидент произошел 16 февраля, пишет znak.com.

В декабре прошлого года в Сирии от ранений, полученных при обстреле одного из жилых кварталов в западной части Алеппо, погиб полковник Руслан Галицкий.

Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, развернув на базе Хмеймим авиабригаду особого назначения (в данный момент насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов). С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в России), к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.

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