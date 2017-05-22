В Сирии погиб еще один российский военный советник

Российское военное ведомство пока официально не подтверждает очередную потерю на внешних рубежах.

Как пишет meduza.io, Константинов погиб 3 мая в момент спасения раненого сослуживца, получив шесть пулевых ранений. О судьбе майора, которого защищал Константинов, ничего не сообщается. По информации издания, военного советника похоронили 7 мая в Новосибирске, где живут его родители, после чего посмертно представили к ордену Мужества.

С сентября 2015 года, когда стартовала российская военная операция в Сирии, там погибли больше 30 военнослужащих-контрактников. Такие данные приводит Минобороны РФ, пишет ura.ru.