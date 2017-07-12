"Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", — заявили в Минобороны.

Инцидент произошел в провинции Хама во время внезапного минометного обстрела города сирийских правительственных войск боевиками. В военном ведомстве добавили, что капитан Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно, пишет znak.com.

В мае в аналогичной ситуации в Сирии погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, которого похоронили в Екатеринбурге. В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон, еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.

По данным газеты "Коммерсантъ", по состоянию на конец мая в Сирии погибли 32 российских военных.