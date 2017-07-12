Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, сообщает "Интерфакс".
"Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", — заявили в Минобороны.
Инцидент произошел в провинции Хама во время внезапного минометного обстрела города сирийских правительственных войск боевиками. В военном ведомстве добавили, что капитан Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно, пишет znak.com.
В мае в аналогичной ситуации в Сирии погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, которого похоронили в Екатеринбурге. В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон, еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.
По данным газеты "Коммерсантъ", по состоянию на конец мая в Сирии погибли 32 российских военных.
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