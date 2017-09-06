В Сирии погибли два сибиряка

5 сентября в Новокузнецке похоронили 27-летнего Степана Б., который погиб 1 сентября в Сирии. Контрактник был убит в результате взрыва авиабомбы, сброшенной с беспилотника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
У погибшего остались жена и ребенок. Мэрия Новокузнецка пообещала выплатить семье погибшего 100 тысяч рублей, пишет Тайга.info.
Как 4 сентября в Минобороны сообщили, что двое российских контрактников погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор после минометного обстрела террористами ИГ автомобильной колонны Центра по примирению враждующих сторон. Один из них скончался на месте, другой в госпитале. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам посмертно.
Группа Conflict Intelligence Team (CIT), проводящая независимые расследования военных конфликтов, утверждает, что в начале сентября в Сирии были убиты как минимум четыре российских военных — предположительно, наемников частной военной компании Вагнера. Двое из них — из Сибири. Помимо Степана Б. из Новокузнецка, это 26-летний Алексей Г. из Новосибирска, погибший в результате обстрела. На его странице в соцсети "ВКонтакте" друзья оставляют соболезнования.
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