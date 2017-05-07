В Сирии пять бомб взорвались в пассажирском автобусе

Террористы взорвали пять бомб в пассажирском автобусе, следовавшем по шоссе Дамаск — Эс-Сувейда в Сирии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным сирийских СМИ, взрывные устройства привели в действие дистанционно. Среди пассажиров много раненых и погибших, однако их число пока не уточняется.
Эс-Сувейда расположена в 70 км к югу от Дамаска. Этот город в отличие от соседних Дераа и Эль-Кунейтра не затронут военными действиями. Войска преследуют банды террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в восточных районах одноименной провинции и на границе с Иорданией, пишет ТАСС.
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