В Сирии убита террористка по прозвищу Белая вдова

Джонс, известная по прозвищу "Белая вдова", ликвидирована еще в июне на границе с Ираком. Но зарубежные СМИ стали писать об этом только сейчас. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын. В правительстве Великобритании также заявили, что высока вероятность того, что Джонс была убита.

Салли Джонс приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию. Там пара присоединились к "Исламскому государству". Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе, пишет bfm.ru.