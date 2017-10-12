В Сирии убита террористка по прозвищу Белая вдова

Британская подданная Салли Джонс, примкнувшая к террористам ИГ (организация запрещена в России) убита в Сирии при авиаударе ВВС США, сообщает РИА Новости.
Джонс, известная по прозвищу "Белая вдова", ликвидирована еще в июне на границе с Ираком. Но зарубежные СМИ стали писать об этом только сейчас. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын. В правительстве Великобритании также заявили, что высока вероятность того, что Джонс была убита.
Салли Джонс приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию. Там пара присоединились к "Исламскому государству". Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе, пишет bfm.ru.
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