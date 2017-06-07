В Сирию за этот год уехали пять боевиков из России

"Заметно снизилось количество иностранных террористов-боевиков, которые выезжают сейчас от нас в Сирию. Это были сотни человек, сейчас с начала года пять человек только уехало. На Кавказе осталось 50-80 боевиков — не тысяча, с которыми мы воевали. Все имена нам известны, вопрос только в том, чтобы их найти", — поведал он.

Как заметил дипломат, опыт России по подавлению терроризма является уникальным.

"Мы сумели справиться, по сути, с террористической угрозой у себя внутри страны. Хотя, конечно, от совершения эпизодических террористических актов никто не застрахован", — уверен Феоктистов, пишет polit.ru.