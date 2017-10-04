В сети появилось видео, как Трамп разбрасывает полотенца

Запись была сделана во время визита Дональда Трампа в пострадавший от двух ураганов Пуэрто-Рико.

Там президент США встретился с местными жителями. На кадрах видно, как он раздает продовольствие и кидает рулоны. Трамп также в шутку добавил, что пуэрториканцы "немного подпортили" американский бюджет.

Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34 человек. Трамп в ходе своей поездки заявил, что местные власти "могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей". Также он сообщил, что долги страны будут списаны, пишет Lenta.ru.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября. Остров оказался полностью обесточен, в стране возникла острая нехватка продовольствия, воды и топлива. Ранее это свободно ассоциированное с США островное государство пострадало от урагана "Ирма".