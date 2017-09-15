В сквере у турецкого отеля обнаружили тело российского туриста

Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели туриста из России, сообщает ТАСС.
Тело 27-летнего россиянина было обнаружено 11 сентября в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста. СМИ сообщают его имя — Андрей Огородников.
В генконсульстве также сообщили, что сейчас решаются вопросы репатриации тела на родину, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.