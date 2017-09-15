В сквере у турецкого отеля обнаружили тело российского туриста

Тело 27-летнего россиянина было обнаружено 11 сентября в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста. СМИ сообщают его имя — Андрей Огородников.

В генконсульстве также сообщили, что сейчас решаются вопросы репатриации тела на родину, пишет bfm.ru.